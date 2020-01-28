Смартфон Motorola Edge Plus получит 12 ГБ ОЗУ

Несколько дней назад известный информатор Эван Бласс рассказал о существовании смартфона Motorola Edge Plus, а сегодня аппарат засветился в базе данных популярного бенчмарка Geekbench. Аппарат получит платформу с кодовым названием Burton, функционирующую на частоте 1,8 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 10. Устройство набрало 4106 и 12823 балла в однопоточном и многопоточном тестированиях. Аппарат также оснащается стилусом и врезанной в экран фронтальной камерой. Официальная презентация смартфона ожидается в конце февраля на выставке MWC 2020.