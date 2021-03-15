Смартфон Motorola G100 показали на рендерах

Один из авторитетных немецких инсайдеров поделился изображениями смартфона Motorola G100, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат получит дизайн в духе Moto G 5G Plus и Moto Edge S. Что до характеристик, устройству прочат мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 870, 6,7-дюймовый плоский IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, 6, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, боковой дактилоскоп, сдвоенную фронтальную камеру с модулями на 16 и 8 Мп, тройную тыльную камеру с датчиками на 64, 16 и 2 Мп, а также кольцевой вспышкой. Ориентировочная цена смартфона в Европе составляет 400-500 евро в зависимости от версии.