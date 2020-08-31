Смартфон Motorola One 5G получил 90-Гц дисплей

Компания Motorola представила смартфон One 5G, который получил поддержку мобильных сетей пятого поколения. Новинку оснастили восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 765G, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт microSD, 3,5-мм разъёмом для наушников, модулем NFC, 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, сдвоенной фронтальной камерой, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и дактилоскопическим сенсором в кнопке Power Touch. Цена и дата начала продаж смартфона пока не сообщаются.

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