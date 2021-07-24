Смартфон Nokia 1.3 обновили до Android 11

Компания HMD Global начала распространение обновления до Android 11 Go для бюджетного смартфона Nokia 1.3, который изначально вышел под управлением Android 10 Go. Пока апдейт доступен для австралийских пользователей, но в скором времени обновление доберется и до остальных регионов.
Напомним, что смартфон характеризуется 5,7-дюймовым экраном с разрешением 1520:720 пикселей, 8-Мп основной и 5-Мп фронтальной камерами, платформой Snapdragon 215, 1 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флэш-памяти, а также съёмным аккумулятором ёмкостью 3000 мАч.