Смартфон Nokia 5.4 с квадрокамерой оценен в €190

Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia 5.4, который работает под управлением Android 10, но вскоре будет обновлен до Android 11. Новинку оснастили 6,39-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1560:720 пикселей и яркостью 400 кд/м2, врезанной фронтальной камерой на 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Adreno 610, 4 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, слотом microSD, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, портом USB Type-C и 3,5-мм разъемом. Размеры устройства равны 161:76:8,7 мм, а масса – 181 г. Цена Nokia 5.4 составляет 190 евро.