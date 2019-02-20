Смартфон Nokia 6 обновили до Android 9 Pie

Компания HMD Global начала обновлять смартфон Nokia 6 до свежей версии операционной Android 9 Pie. Из смартфонов Nokia, которые пока еще не получили обновления, остаются Nokia 5.1, Nokia 3.1, Nokia 2.1, Nokia 3 и Nokia 1. Напомним, что вышедший два года назад Nokia 6 получил металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке, 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и защитным стеклом Gorilla Glass 3, 16-Мп основную камеру с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 8-Мп фронтальную камеру, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 3000 мАч.