Смартфон Nokia C02 получил съемную батарею

Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов очередной бюджетной моделью – это Nokia C02. Новинку оснастили 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:720 пикселей и стандартной кадровой частотой 60 Гц, селфи-камерой на 2 Мп, тыльной камерой разрешением 5 Мп, неназванной 4-ядерной однокристальной системой с тактовой частотой до 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти eMMC 5.1, предустановленной операционной системой Android 12 Go Edition с гарантированными обновления безопасности в течение двух лет, съемной аккумуляторной батареей ёмкостью 3000 мАч, поддержкой проводной (через разъем microUSB) зарядки мощностью лишь 5 Вт, защитой в соответствии со степенью IP52 и 3,5-мм гнездом для наушников.

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