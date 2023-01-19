Смартфон Nokia C12 с 2 ГБ ОЗУ оценен в 120 евро

Компания HMD Global пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью C12, которая обойдется в 120 евро. Новинка характеризуется выпущенной еще в 2018 году 28-нанометровой однокристальной системой Unisoc SC9863A1 (производительность составляет 100 000 баллов в бенчмарке AnTuTu 9), 2 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти (слот для карты памяти microSD не предусмотрен), батареей ёмкостью 3000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью всего 5 Вт, 6,3-дюймовым экраном с разрешением HD+, тыльной камерой разрешением 8 Мп, 3,5-мм гнездом для наушников, разъемом Micro-USB, защитой от влаги в соответствии со степенью IP52, предустановленной операционной системой Android 12 Go, габаритами 160,6:74,3:8,75 мм и массой 177 граммов.