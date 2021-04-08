Смартфон Nokia C20 получил съемную батарею

Компания HMD Global пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Nokia C20, которая работает под управлением адаптированной для маломощных моделей ОС Android 11 Go Edition. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой UNISOC SC9863A с частотой до 1,6 ГГц и графикой PowerVR GE8322, 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 5 Мп, одинарной тыльной камерой на 5 Мп, 1 или 2 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, портом Micro-USB, 3,5-мм разъемом для наушников, корпусом с размерами 169,9:77,9:8,8 мм и массой 191 г, а также аккумулятором ёмкостью 3000 мАч. Смартфон выйдет в чёрной и песочной расцветках по цене в 7490 и 7990 рублей соответственно.