Смартфон Nokia C210 оценен в 110 долларов

Компания HMD Global пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Nokia C210, которая появится в продаже 14 сентября по цене в 110 долларов. Новинку оснастили 6,3-дюймовым экраном с разрешением 720:1560 пикселей, соотношением сторон 20:9 и защитными стеклом Corning Gorilla Glass 3, фронтальной камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, 11-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 662, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, предустановленной ОС Android 13, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, поддержкой 10-Вт проводной зарядки, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 5.0, а также корпусом с размерами 159,5:73,9:8,6 мм и массой 167,8 грамма.

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