Смартфон Nokia C22 оценен в 110 евро Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia C22, главной особенностью которой стала аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч. Новинку также оснастили защитой от пыли (степень IP52), сканером отпечатков пальцев на пластиковой задней панели, 28-нанометровой однокристальной системой Unisoc SC9863A, 2 или 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, предустановленной операционной системой Android 13 с гарантированными обновлениями безопасности в течение двух 24 месяцев. Цена смартфона составляет 110 евро. Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia C22, главной особенностью которой стала аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч. Новинку также оснастили защитой от пыли (степень IP52), сканером отпечатков пальцев на пластиковой задней панели, 28-нанометровой однокристальной системой Unisoc SC9863A, 2 или 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, предустановленной операционной системой Android 13 с гарантированными обновлениями безопасности в течение двух 24 месяцев. Цена смартфона составляет 110 евро. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 12:38 . Продукт - Nokia C22

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