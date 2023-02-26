Смартфон Nokia C22 оценен в 110 евро

Компания HMD Global пополнила ассортимент смартфонов моделью Nokia C22, главной особенностью которой стала аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мАч. Новинку также оснастили защитой от пыли (степень IP52), сканером отпечатков пальцев на пластиковой задней панели, 28-нанометровой однокристальной системой Unisoc SC9863A, 2 или 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, предустановленной операционной системой Android 13 с гарантированными обновлениями безопасности в течение двух 24 месяцев. Цена смартфона составляет 110 евро.