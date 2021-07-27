Смартфон Nokia C30 оценен в 100 евро

Компания HMD Global пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Nokia C30, главной особенностью которой стала батарея ёмкостью 6000 мАч. Новинку также оснастили 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 5 Мп, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 13 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, восьмиядерной платформой Unisoc SC9863A с тактовой частотой 1,6 ГГц, версиями на 2/32, 3/32 и 3/64 ГБ оперативной и флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 11 Go Edition, адаптированной для маломощных устройств, 3,5-мм разъемом для наушников, устаревшим портом microUSB, а также модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2. Цена базового варианта составляет 100 евро.

Комментарии и отзывы Nokia C30
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