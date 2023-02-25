Смартфон Nokia C32 оценен в 130 евро

Компания HMD Global представила недорогой смартфон Nokia C32, который, в числе прочего, может похвастаться защитой от пыли в соответствии со степенью IP52. Новинка также характеризуется батареей ёмкостью 5000 мАч, боковым дактилоскопическим сенсором, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, 28-нанометровой 8-ядерной платформой Unisoc SC9863A с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим адаптером PowerVR GE8322, 3 или 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, стеклянной задней панелью, предустановленной ОС Android 13 с гарантированными обновлениями на протяжении двух лет. Цена базового варианта составляет 110 евро.

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