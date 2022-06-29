Смартфон Nokia G11 Plus получил 90-Гц экран

Компания HMD Global пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Nokia G11 Plus, который, среди прочего, получил предустановленную ОС Android 12. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 180 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Unisoc T606 с тактовой частотой до 1,6 ГГц, графикой Mali-G57 MP1 и модемом LTE, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, боковым дактилоскопическим сенсором, FM-тюнером, поддержкой Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5, модулем NFC, интерфейсом USB Type-C и 3,5-мм гнездо для наушников, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, размерами 164,8:75,9:8,5 мм и массой 192 граммов.

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