Смартфон Nokia Style+ получит тройную камеру

Компания Nokia готовит к выпуску новый смартфон под названием Nokia Style+. Он был замечен в базе данных FCC, кроме того были опубликованы первые рендеры смартфона.

По данным листинга FCC, Nokia Style+ получит аккумулятор емкостью 4900 мАч, а также поддержку нескольких диапазонов 5G NR. Мощность зарядки не указана. Устройство оснастят ЖК-дисплеем и тройной задней камерой на задней панели с 48-мегапиксельной основной камерой, 5-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным датчиком глубины. На передней панели смартфона будет установлена ​​16-мегапиксельная селфи-камера. Nokia Style+ будет работать под управлением Android 12 из коробки. Размеры новинки следующие 166,1 мм x 76,4 мм (высота и ширина).

Более подробные характеристики смартфона объявят в ближайшее время.