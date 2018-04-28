Смартфон Nokia X (Nokia X6) был показан официально

Сегодня должна была состояться официальная презентация смартфона Nokia X (или Nokia X6), но на деле производитель не раскрыл ни характеристик, ни цен, ни даты начала продаж. Как и ожидалось, аппарат первым из смартфонов Nokia получил вырез в верхней части экрана, тонкие рамки и двойную основную камеру. Что до характеристик, то смартфону прочат 5,8-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19:9 и процессор Snapdragon 636 либо MediaTek Helio P60 в зависимости от модификации. Ориентировочная цена Nokia 6X составляет 250 долларов.