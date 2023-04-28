Смартфон Nokia XR21 будет стоить 500 евро

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне среднего уровня XR21, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят 6,49-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 с тактовой частотой до 2.2 ГГц и графическим адаптером Adreno 619, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, массой 235 граммов, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также как минимум одной версией с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, которая будет стоить 500 долларов.

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