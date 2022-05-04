Смартфон Nothing Phone (1) получит SoC Snapdragon 778G

В сети появились подробности о характеристиках смартфона Nothing Phone (1), предварительный анонс которого состоялся больше месяца назад. Итак, аппарат получит AMOLED-экран с высокой кадровой частотой, поддержкой динамического диапазона HDR10+ и полным охватом цветовых пространств sRGB/DCI-P3, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч и предустановленную ОС Android 12.