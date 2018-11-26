Смартфон Nubia X с двумя экранами выходит в продажу

Компания Nubia запускает полноценные продажи смартфона Nubia X, главной особенностью которого является наличие двух дисплеев. Аппарат уже появлялся в продаже в начале ноября, но вся стартовая партия была раскуплена за минуту. Теперь же производитель заявляет о полноценной партии, в которой будет и версия Nubia X в расцветке черное золото на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти по цене 600 долларов.

Напомним, что новинка оснащается 6,26-дюймовым основным OLED-дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, который занимает 93,6% площади лицевой панели, вторым 5,1-дюймовым OLED-дисплеем с системой защиты глаз от негативного воздействия излучения, сдвоенной камерой на 24 Мп/16 Мп и объективами с апертурой F/1,7 и F/1,8, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, аккумулятором на 3800 мАч с быстрой зарядкой NeoCharge мощностью 18 Вт и предустановленной ОС Android 8.1.