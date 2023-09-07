Смартфон OPPO A2 Pro готов к выходу

Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности о смартфоне OPPO A2 Pro, предшественник которого был выпущен в ноябре прошлого года. Презентация второго поколения состоится в Китае уже 15 сентября. Смартфону приписывают наличие тройной тыльной камеры в большом круглом блоке, 6,7-дюймового изогнутого OLED-дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 120 Гц, до 12 ГБ ОЗУ, до 512 ГБ флеш-памяти и батареи ёмкостью 5000 мАч.

Напомним, что Oppo A1 Pro оснащается 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 16 Мп, сдвоенной тыльной камерой разрешением 108 Мп и 2 Мп, стереодинамиками, аккумулятором на 4800 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695 и поддержкой сетей 5G.