Смартфон OPPO A72 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне OPPO A72 5G, который еще не был представлен официально. Устройство с кодовым наименованием PDYM20 оснащается восьмиядерной платформой MediaTek MT6853 (Dimensity 720) с тактовой частотой до 2,0 ГГц и модемом для мобильных сетей пятого поколения. Также сообщается о 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системе Android 10.

Предыдущие слухи прочили смартфону 6,5-дюймовый экран с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 16 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 4040 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт.