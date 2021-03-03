Смартфон OPPO A94 показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Эван Бласс, известный под псевдонимом @Evleaks, поделился рендерами и подробностями о смартфоне OPPO с кодовым названием Darwin. Предполагается, что в зависимости от рынка устройство выйдет под названиями OPPO A94 или F19. Итак, аппарат получит 6,4-дюймовый плоский дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей и врезанной в левый верхний угол фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерную платформу MediaTek Helio P95 с частотой до 2,2 ГГц и графикой PowerVR GM 94446, 6 и 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, слот для карт памяти microSD, аккумулятор ёмкостью 4310 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, а также черную, серебристую и градиентную расцветки. Официальный релиз смартфона состоится до конца текущего месяце.