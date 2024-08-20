Смартфон OPPO F27 5G оценен в 275 долларов

Компания OPPO представила среднебюджетный смартфон F27 5G, который основан на 6-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2.

Новинку также оснастили 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, 6,67-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 2100 нит, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Omnivision OV50D) и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп (датчик Sony IMX615), батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной быстрой зарядки, подэкранным дактилоскопом, стереодинамиками, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, корпусом с каркасом из высокопрочного сплава и предустановленной прошивкой ColorOS 14 на основе ОС Android 14. Смартфон оценен на дебютном индийском рынке в 275 и 290 долларов соответственно.
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