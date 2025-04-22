Смартфон OPPO K12s оценен в 165 долларов

Компания OPPO объявила о выпуске смартфона K12s, который основан на 4-нанометровой однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Новинка также получила 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, оперативную память стандарта LPDDR4X, флеш-память UFS 3.1, сдвоенную тыльную камеру с модулями на 50 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку 80-Вт проводной быстрой зарядки, модем 5G, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, корпус толщиной 8,45 мм, защиту от пыли и влаги в соответствии со степенью IP65 и предустановленную операционную систему Android 15 с фирменной прошивкой ColorOS 15. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в 165, 195, 225 и 250 долларов за конфигурации с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.