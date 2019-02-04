Смартфон OPPO PBFM30 получит 6,2-дюймовый экран и ОС Android 8.1 Oreo

Компания OPPO готовит к выпуску новый смартфон под кодовым обозначением PBFM30. Гаджет получит 6,2-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 точек. За производительность устройства будет отвечать процессор с восемью вычислительными ядрами, функционирующими на тактовой частоте 1,8 ГГц. Объем оперативной памяти составит 3 Гбайт. В тыльной части корпуса установлена сдвоенная камера с датчиками с 13 млн и 2 млн пикселей. Фронтальная составит 16 Мп. Аккумулятор у аппарата будет равен 4100 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. О дате выхода и стоимости новинки пока не сообщается.