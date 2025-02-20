OPPO Reno13 Pro оценили в 75 тысяч рублей

Компания OPPO выпустила в российскую продажу смартфон OPPO Reno13 Pro, который дебютировал на китайском рынке осенью прошлого года. Новинка оценена в 75 тысяч рублей. Напомним, что смартфон оснащается однокристальной системой MediaTek Dimensity 8350 с тактовой частотой до 3,5 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X, 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 50 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX890), 8 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископ), батареей ёмкостью 5800 мАч, поддержкой 80-Вт проводной зарядки и корпусом толщиной 7,55 мм.

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