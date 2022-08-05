Смартфон OnePlus 10T официально представлен

OnePlus официально представила смартфон OnePlus 10T.

OnePlus 10T оснащен 6,7 дюймовым AMOLED-дисплеем FHD+ с частотой 120 Гц. На дисплее есть оптический сканер отпечатков пальцев. Основан смартфон на мобильной платформе Snapdragon 8+ Gen 1 в паре с 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ и 256 ГБ хранилища стандарта UFS 3.1. Модель получила аккумулятор емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Что касается камеры, устройство имеет систему камер с 50 МП основным датчиком Sony IMX766, 8 МП сверхширокоугольной камерой и 2 МП макросенсора. Селфи-камера представляет собой 16 МП сенсор. Работает устройство под управлением ОС OxygenOS 12.1 на базе Android 12.

OnePlus 10T поступит в продажу 29 сентября за 649 долларов (8/128 ГБ) и 749 долларов за версию 16/256 ГБ. Смартфон представили в цветах Moonstone Black и Jade Green.