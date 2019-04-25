Смартфон OnePlus 7 Pro с 12 ГБ ОЗУ будет стоить 820 евро

Вчера в сети появились первые сведения о ценах на флагманский смартфон OnePlus 7 Pro, а сегодня инсайдом поделился авторитетный искатель утечек Ишан Агарвал. Итак, версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти обойдется в Европе в 750-760 евро, а вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти будет стоить 820-830 евро. Стоимость вариантов на 6/128 ГБ и 12/512 ГБ памяти источник не приводит, но можно предположить, что она составит 700 и 900 евро соответственно. В общем, дешевым новый «убийца флагманов» точно не будет.

Напомним, что слухи прочат флагману чипсет Snapdragon 855, варианты с 6/8 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ флэш-памяти (UFS 3.0), а также аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой зарядки Warp Charge мощностью 30 Вт. Также смартфон должны оснастить 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и частотой обновления 90 Гц, подэкранным сканером отпечатков пальцев, выдвижной фронтальной камерой с датчиком на 16 Мп и оптикой с диафрагмой F2,0, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп, диафрагмой F1,6 и оптической стабилизацией, модулем на 8 Мп с телеобъективом для трёхкратного зума и аптертурой F2,4, а также сверхширокоугольным модулем с разрешением 16 Мп, диафрагмой F2,2 и углом обзора 117°. Официальный анонс OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro запланирован на 14 мая.