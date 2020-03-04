Смартфон OnePlus 8 Lite оснастится платформой MediaTek Dimensity 1000

2020-03-04, Автор - Полина Байзарова; Продукт - OnePlus 8 Lite; [84]
Напомним, что недавно авторитетный инсайдер @OnLeaks раздобыл качественные рендеры смартфона OnePlus 8 Lite. На этот раз в сети обнаружились технические характеристики новинки, а также цена и дата анонса. Итак, гаджет будет оснащен платформой MediaTek Dimensity 1000, 8 ГБ оперативной памяти, 128 или 256 ГБ встроенной памяти, 6,4-дюймовым AMOLED экраном с кадровой частотой обновления 90 Гц, основную камеру с тремя модулями на 48, 16 и 12 Мп, аккумулятор на 4000 мАч с Warp Charge 30T, а также Android 10 с операционной системой Oxygen. Предполагаемая дата выхода в Индии это июль этого года за ориентировочную цену в 400 фунтов стерлингов.


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