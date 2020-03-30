Смартфон OnePlus 8 Pro получит топовую камеру

Авторитетный инсайдер Ишан Агарвал поделился подробностями о квадрокамере смартфона OnePlus 8 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, главным датчиком выступит Sony IMX689, который используется в Oppo Find X2 Pro. Этот смартфон, если вдруг кто забыл, занимает первое место в рейтинге камерофонов DxOMark. Датчик будет работать в связке с объективом со светосилой F/1,78. Сверхширокоугольный модуль получил датчик изображения Sony IMX586, модуль телефото характеризуется разрешением 8 Мп и 3-кратным оптическим зумом. Также источник сообщает о ночном режиме для портрета, кинематографических эффектам и улучшенной системе оптической стабилизации изображения.