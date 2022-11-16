Смартфон OnePlus 8T обновили до Android 13

Компания OnePlus начала распространение фирменной прошивки OxygenOS 13 на основе операционной системы Android 13 для смартфонов OnePlus 8, OnePlus 8 Pro и OnePlus 8T. Апдейт привносит все нововведения Android 13, новый пользовательский интерфейс Aquamorphic Design, улучшенный режим Always-On Display, более высокую скорость работы благодаря функции Dynamic Computing Engine и прочие улучшения.

Напомним, что OnePlus 8T характеризуется восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865, поддержкой мобильных сетей 5G, 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой считывания сенсора 240 Гц и поддержкой HDR10, подэкранным сканером отпечатков пальцев, селфи-камерой на 16 Мп, квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп и оптической стабилизацией, 16 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядки Warp Charge 65 мощностью 65 Вт.
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