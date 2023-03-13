Смартфон OnePlus Ace 2V появился в продаже

Компания OnePlus дала старт китайским продажам смартфона OnePlus Ace 2V, который оценен в 335 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, а также 405 долларов за 16/512 ГБ.

Напомним, что новинка оснащается 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1450 кд/кв.м, однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой ColorOS 13, ОЗУ LPDDR5x, флеш-памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, модулем NFC, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.
Смартфон Volla Phone получил две ОС на выбор …
Немецкий производитель Hallo Welt Systeme пополнил ассортимент смартфонов моделью Volla Phone X23, котора…
Poco X5 Pro оценен в 300 долларов …
Компания Xiaomi и её подшефный бренд Poco пополнили ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Poco …
Oppo представила свой первый складной смартфон…
Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что буквально все крупные производители уже представили …
Nubia подтвердила 165-Вт зарядку в Red Magic 8 Pro …
Бренд Nubia объявил, что игровой смартфон Red Magic 8 Pro получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и поддерж…
Samsung Galaxy Z Fold 5 станет тоньше и легче…
Складные смартфоны постепенно захватывают рынок и предоставляют пользователям возможности, которых у обыч…
Redmi K30 5G больше не получит обновлений …
Компания Xiaomi объявила, что смартфоны Redmi 8, Redmi 8A, Redmi K30 5G и Poco X2 получили статус End of …
Samsung Galaxy S23 получит защиту от воды …
Информатор Ice Universe опубликовал рекламные рендеры смартфонов Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus, официальны…
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2 может выйти в России …
В базе Евразийской экономической комиссии обнаружились сведения о складном смартфоне Xiaomi Mix Fold 2, к…
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
Обзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памятиОбзор itel Vision 3 Plus. Емкий аккумулятор, NFC, экран 90 Гц и 4/64 памяти
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor