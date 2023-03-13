Смартфон OnePlus Ace 2V появился в продаже

Компания OnePlus дала старт китайским продажам смартфона OnePlus Ace 2V, который оценен в 335 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, а также 405 долларов за 16/512 ГБ.

Напомним, что новинка оснащается 6,74-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1450 кд/кв.м, однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000, предустановленной ОС Android 13 с оболочкой ColorOS 13, ОЗУ LPDDR5x, флеш-памятью UFS 3.1, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, стереодинамиками, подэкранным дактилоскопом, поддержкой Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, модулем NFC, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 80-Вт проводной зарядки.