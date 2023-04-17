Смартфон OnePlus Ace2 Yuanshen вышел в Китае

Компания OnePlus начала принимать предварительные заказы на смартфон OnePlus Ace2 Yuanshen, который отличается от стандартной модели специальной упаковкой и оформлением задней панели. Розничные продажи стартуют в Китае 24 апреля по цене в 540 долларов за единственный вариант с 18 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон оснащается трехступенчатым механическим переключателем режимов, производительной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, частотой дискретизации касания 1000 Гц, 10-битной глубиной цвета и ШИМ с частотой 2160 Гц, батареей на 5000 мАч, поддержкой 100-Вт зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, ИК-передатчиком и предустановленной оболочкой ColorOS 13 на основе Android 13.