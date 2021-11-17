Смартфон Oppo A55 оценен в 18 тысяч рублей

Компания Oppo дала старт российским продажам смартфона Oppo A55 4G, рекомендованная цена которого составляет 18 тысяч рублей за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти. Новинка характеризуется 6,1-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G35, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, защитой от брызг в соответствии со степенью IPX4, дактилоскопом и предустановленной ОС Android 11 c прошивкой Color OS 11.1.