Смартфон Oppo A91 оценен в 28 тысяч рублей

Компания Oppo выпустила в России смартфон Oppo A91, который оценен в 27 990 рублей. Новинка оснащается восьмиядерным процессором Helio P70 с графикой Mali-G72, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, поддержкой технологии DC Dimming и защитным стеклом Gorilla Glass пятого поколения, врезанной в дисплей фронтальной камерой разрешением 16 Мп, квадрокамерой с модулями на 48-Мп, 8-Мп, 2-Мп и 2-Мп, аккумулятором ёмкостью 4025 мАч, быстрой зарядкой VOOC 3.0, 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB Type-C. Размеры устройства равны 160,2:73,3:7,9 мм, а масса – 172 г.