Смартфон Oppo A91 оценен в 28 тысяч рублей

Компания Oppo выпустила в России смартфон Oppo A91, который оценен в 27 990 рублей. Новинка оснащается восьмиядерным процессором Helio P70 с графикой Mali-G72, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, поддержкой технологии DC Dimming и защитным стеклом Gorilla Glass пятого поколения, врезанной в дисплей фронтальной камерой разрешением 16 Мп, квадрокамерой с модулями на 48-Мп, 8-Мп, 2-Мп и 2-Мп, аккумулятором ёмкостью 4025 мАч, быстрой зарядкой VOOC 3.0, 3,5-мм разъемом для наушников и портом USB Type-C. Размеры устройства равны 160,2:73,3:7,9 мм, а масса – 172 г.

Комментарии и отзывы Oppo A91
Обзоры:
Предварительный обзор Sony Xperia 1 II. Новый флагманПредварительный обзор Sony Xperia 1 II. Новый флагман
Обзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камеройОбзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камерой
Обзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и FacebookОбзор INOI 283K. Кнопочный телефон с WhatsApp и Facebook
Новости:
Смартфон Vivo Y70s показали на рендерах

Профильное издание Slashleaks поделилось качественными изображениями смартфона среднего уровня Vivo Y70s,...
Apple зарегистрировала девять iPhone

На просторах интернета появилась довольно интересная информация о том, что компания Apple вроде как зарег...
Смартфон Nokia 6.3 получит быстрый процессор

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне среднего уровня Nokia 6.3, который еще не был пред...
Обзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 днейОбзор Amazfit Bip S. Доступные умные часы с автономностью до 40 дней
Лучшая гарнитура для смартфона. Jabra Talk 15Лучшая гарнитура для смартфона. Jabra Talk 15
Обзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтентаОбзор GIGABYTE Z490 VISION G. Материнская плата для стримеров и редактирования видеоконтента
Обзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900KОбзор Intel Core i7-10700K. Тесты и сравнения в играх с Intel Core i9-9900K
Лучшая портативная батарея. Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 20000Лучшая портативная батарея. Xiaomi Redmi Power Bank Fast Charge 20000
Mi Band 5 должен получить поддержку Alex...
Mi Band 5 должен получить поддержку AlexXiaomi готовиться представить продолжение своего популярного фитнес-трекера в следующей итерации - Mi Ban...
Обзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-0302010...
Обзор Razer Firefly v2 RGB (RZ02-0302010В конце прошлого года компания Razer объявила об обновлении ковриков для мышки Firefly, выпустив Razer Fi...
Системные платы ASUS Prime Z490-P и Z490...
Системные платы ASUS Prime Z490-P и Z490Сетевые источники поделились качественными изображениями материнских плат ASUS Prime Z490-P и Z490-A, пре...
Представлен обновленный ноутбук Razer Bl...
Представлен обновленный ноутбук Razer BlRazer Blade 15 Studio Edition был спроектирован как многофункциональная рабочая станция. Ноутбук поставля...
Игровой движок Unreal Engine 4.25 будет ...
Игровой движок Unreal Engine 4.25 будет Новые консоли Xbox Series X и PlayStation 5 в данный момент используют стандартный игровой движок Unreal ...
Samsung Galaxy Note 20 показали на ренде...
Samsung Galaxy Note 20 показали на рендеНа просторах интернета есть достаточно много интересной информации о том, каким будет смартфон Samsung Ga...
Игра Aeronautica Imperialis: Flight Comm...
Игра Aeronautica Imperialis: Flight CommИгра Aeronautica Imperialis: Flight Command основанная на Warhammer 40K, вступила в закрытое бета-тестиро...
Как победить в любом опросе или голосова...
Как победить в любом опросе или голосоваКрупные компании и спонсоры активно ведут постоянные розыгрыши призов путем голосования или опросов в инт...
Synology запускает корпус NAS DiskStatio...
Synology запускает корпус NAS DiskStatioSynology запускает новое сетевое хранилище с двумя отсеками для жестких дисков. Корпус DiskStation DS220j...
Обзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXK...
Обзор Patriot Viper Gaming LED (PV160UXKНе секрет, что для точной и контролируемой работы сенсора в мышках важно подобрать коврик. Тестируемый се...
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (...
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (В рамках «Лаборатории» на прошлой неделе мы начали изучение 10 поколения процессоров Intel. И одним из пе...
Какими бывают читы: обзор самых популярн...
Какими бывают читы: обзор самых популярнСколько существуют компьютерные игры, столько же существуют и читы - способы обойти игровые механики и...
Обзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением IntelОбзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением Intel
Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон
Обзор Rubetek RL-3112. Умная светодиодная RGB-лента с АлисойОбзор Rubetek RL-3112. Умная светодиодная RGB-лента с Алисой
Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0Обзор Defender Cinema 64. Тест акустики 5.1 с Bluetooth 5.0
Обзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhoneОбзор Haier LE65K6700UG. 65-дюймовый 4K телевизор по цене iPhone
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor