Смартфон Oppo A93 5G оценен в $340

Несколько дней назад была выпущена платформа Qualcomm Snapdragon 480, которая стала самой дешевым чипсетом американской компании с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Первым же смартфоном на его основе стал Vivo Y31s. Сегодня принадлежащая тому же концерну BBK компания Oppo представила смартфон A93 5G, который стал вторым смартфоном с процессором Snapdragon 480. Новинка также характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, а также тройной тыльной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп. Цена Oppo A93 5G составляет 340 долларов.

Комментарии и отзывы Oppo A93 5G
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