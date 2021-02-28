Смартфон Oppo F19 Pro получит SoC MediaTek Helio G95

Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился новыми подробностями о смартфонах Oppo F19 Pro+ 5G и F19 Pro, которые скоро будут представлены на индийском рынке. Итак, старшая модель F19 Pro+ 5G получит платформу MediaTek Dimensity 800U, 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей, тыльную камеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, батарею на 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки на 30 Вт и ценник в 340 долларов.

Oppo F19 Pro будет отличаться процессором Helio G95, селфи-камерой на 16 Мп, тыльной камерой на 48 Мп, 6 ГБ оперативной памяти и батареей на 4310 мАч. Его цена составит 270 долларов.