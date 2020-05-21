Смартфон Oppo Find X2 Pro испытали на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность смартфон Oppo Find X2 Pro в исполнении Vegan Leather. Особенность данной версии такова, что она выполнена из пластикового покрытия, имитирующего кожу. Разумеется, задней панели устройства пришлось нелегко в тесте на царапины. А вот выдержал ли смартфон традиционное испытание на изгиб, смотрите сами.

Напомним, что главной особенностью Oppo Find X2 Pro является его тройная камера с главным модулем на 48 Мп и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольным модулем на 48 Мп и модулем телефото на 13 Мп с 10-кратным гибридным зумом. Аппарат до сих пор занимает третье место в рейтинге лучших камерофонов по версии лаборатории DxOMark.