Смартфон Oppo Find X2 получит фронтальную камеру на 44 Мп

Популярный видеоблогер Арун Майни опубликовал фотографию первого в мире смартфона с двойной врезанной фронтальной камерой с разрешением 44 Мп. Автор не раскрыл названия смартфона, но эксперты уверены, что это Oppo Find X2. Напомним, что пока самыми продвинутые в плане автопортретов смартфоны оснащались камерами для селфи разрешением до 32 Мп. В скором времени ожидается выход Samsung Galaxy S20 Ultra 5G с фронтальной камерой на 40 Мп. Любопытно, что еще в прошлом году Samsung представила датчик ISOCELL Slim GH1 разрешением 43,7 Мп. Предполагается, что именно он и показан на этом фото.