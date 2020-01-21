Смартфон Oppo Find X2 получит фронтальную камеру на 44 Мп

2020-01-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Oppo Find X2; [90]
Популярный видеоблогер Арун Майни опубликовал фотографию первого в мире смартфона с двойной врезанной фронтальной камерой с разрешением 44 Мп. Автор не раскрыл названия смартфона, но эксперты уверены, что это Oppo Find X2. Напомним, что пока самыми продвинутые в плане автопортретов смартфоны оснащались камерами для селфи разрешением до 32 Мп. В скором времени ожидается выход Samsung Galaxy S20 Ultra 5G с фронтальной камерой на 40 Мп. Любопытно, что еще в прошлом году Samsung представила датчик ISOCELL Slim GH1 разрешением 43,7 Мп. Предполагается, что именно он и показан на этом фото.


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