Смартфон Oppo Reno Pro показали на качественном видео

Авторы YouTube-канала Concept Creator опубликовали видео со смартфоном Oppo Reno Pro, который еще не был представлен официально. Ролик был создан на основе многочисленных утечек, а потому можно быть уверенным в том, что итоговый дизайн устройства будет таким как на видео. Отметим тройную камеру с главным датчиком Sony IMX586 разрешением 48 Мп, выдвижную фронтальную камеру, кнопку питания и лоток для SIM-карты с правой стороны, кнопки регулировки громкости с левой стороны, решетку динамика, 3,5 мм разъем и порт USB-C – внизу. Также смартфон получит топовый чипсет Snapdragon 855 и как минимум 6 ГБ оперативной памяти. Официальный анонс уже 10 апреля.