Смартфон Oscal C20 продают за 50 долларов

Компания Oscal пополнила ассортимент ультрабюджетных смартфонов моделью Oscal C20, которая будет доступна со 2 по 15 сентября по цене в 50 долларов. Затем цена увеличится до 100 долларов. Итак, новинку оснастили корпусом с размерами 155,4:73,3:9,75 мм и массой 152 граммов, 6,088-дюймовый дисплеем с разрешением 720:1560 пикселей, платформой Unisoc SC7731E, 1 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти MicroSD, батареей ёмкостью 3380 мАч, предустановленной ОС Android 11 Go, сдвоенной тыльной камерой с модулями по 5 Мп, селфи-камерой на 2 Мп, поддержкой разблокировки по лицу и отсутствием поддержки сетей 4G. При этом ожидается выход более продвинутой модели Oscal C20 Pro с улучшенными параметрами и модемом 4G.