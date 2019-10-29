Смартфон Oukitel K13 Pro получил аккумулятор на 11000 мАч

Компания Oukitel представила новый смартфон-долгожитель K13 Pro, который получил аккумулятор ёмкостью 11000 мАч. Аппарат также характеризуется 6,41-дюймовым дисплеем, задней панелью из кевлара или натуральной кожи в зависимости от версии, поддержкой быстрой зарядки (5 В и 6А), процессором MediaTek Helio P22, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, 16 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, сканером отпечатков пальцев и модулем NFC для бесконтактных платежей. Смартфон появится в продаже в начале ноября по цене 190 долларов, однако до 11 ноября его можно будет купить за 180 долларов.