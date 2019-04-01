Смартфон Oukitel K9 получил 7-дюймовый экран и АКБ на 6000 мАч

Компания Oukitel пополнила ассортимент больших смартфонов моделью Oukitel K9, которая может сравниться в размерах с Honor 8X Max. Новинку оснастили 7,12 дюймовым дисплеем с разрешением 2244:1080 пикселей и круглым вырезом для фронтальной камеры, шустрым чипсетом MediaTek Helio P35 (MT6765) и аккумулятором на 6000 мАч. Остальные хаарктеристики будут раскрыты ближе к началу глобальных предпродаж, которые пройдут в конце апреля. Поставки стартуют в мае этого года. Смартфон Honor 8X Max, напомним, имеет 7,12-дюймовый дисплей с таким же разрешением и батарею на 5000 мАч.