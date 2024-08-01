Смартфон POCO M6 Plus 5G оценен в 160 долларов

Компания Xiaomi представила бюджетный смартфон POCO M6 Plus 5G, который станет доступен для покупки на индийском рынке 5 августа по цене в 160 и 175 долларов за конфигурации с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также характеризуется 6,79-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления изображения 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 3, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 Accelerated Edition, слотом для карты памяти microSD, сдвоенной основной камерой с главным модулем на 108 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, батареей ёмкостью 5030 мАч, поддержкой 33-Вт проводной быстрой зарядки, боковым дактилоскопическим сенсором, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP53, модемом 5G, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, а также предустановленной ОС HyperOS на основе ОС Android 14.