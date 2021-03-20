Смартфон Poco X3 Pro полностью рассекречен

Вьетнамский магазин Xiaomi на платформе Shopee раскрыл параметры смартфона Poco X3 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, новинка характеризуется 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 240 Гц, производительной платформой Snapdragon 860, технологией LiquidCool Technology 1.0 Plus, 6/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, слотом для карт памяти microSD, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 20 Мп, 3,5-мм аудиогнездом, поддержкой Bluetooth 5 и NFC, боковым дактилоскопом, батареей ёмкостью 5160 мАч, поддержкой проводной зарядки мощность 33 Вт и предустановленной прошивкой MIUI 12 на основе ОС Android 11. Смартфон появится в продаже 27 марта по ориентировочной цене в 300 и 350 долларов, соответственно.

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