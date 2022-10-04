Смартфон Poco X5 5G получит 120-Гц экран

В базе данных IMEI обнаружились сведения о смартфоне Poco X5 5G, официальный релиз которого ожидается уже в этом месяце. В Китае новинка выйдет под брендом Redmi. Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие ЖК-дисплея с кадровой частотой 120 Гц и производительной восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G Plus.

Напомним, летом в России вышел смартфон Poco X4 GT, который оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 8100, 6,6-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2460:1080 пикселей и кадровой частотой 144 Гц, селфи-камерой на 20 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5080 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт (адаптер питания в комплекте), боковым дактилоскопом, стереодинамиками, модемом 5G, поддержкой Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC, предустановленной ОС Android 12 с прошивкой MIUI 13 for Poco,