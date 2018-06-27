Смартфон Poptel P9000 Max получил аккумулятор на 9000 мАч

Компания Poptel, которая занимается проектированием и производством смартфонов для Oukitel, представила свой первый смартфон – P9000 Max. Новинку оснастили 5,5-дюймовым Full HD-дисплеем, восьмиядерным процессором MT6750, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, слотом для двух SIM-карт, аккумулятором на 90000 с возможностью зарядки других мобильных устройств, 13 Мп основной и 8 Мп фронтальной камерами, защитой по стандарту IP68, модулями Bluetooth, Wi-Fi, GPS и NFC, а также разъемами 3,5 мм и USB-C. Отмечается, что в комплект поставки входит быстрая 18-ваттная зарядка. Цена Poptel P9000 Max составляет 200 долларов.