Смартфон Qualcomm Snapdragon оценен в $1500

Компания Qualcomm представила свой первый смартфон, который предназначен для участников сообщества Snapdragon Insiders. Его цена составит 1500 долларов. При этом в комплект поставки войдут беспроводные наушники Master&Dynamic, чехол, адаптер питания Qualcomm Quick Charge 5.0 и два кабеля для зарядки. Производством и распространением новинки будет заниматься компания ASUS. Продажи стартуют в августе этого года.

Аппарат оснащается 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung с разрешением 2448:1080 пикселей и кадровой частотой 144 Гц, фронтальной камерой разрешением 24 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 64 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), топовой платформой Snapdragon 888, 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, батареей на 4000 мАч и поддержкой проводной зарядки Quick Charge 5.0.