Смартфон Realme 6i получит аккумулятор на 5000 мАч

Авторитетный искатель утечек Мукул Шарма поделился подробностями о доступном смартфоне Realme 6i, который еще не был представлен официально. Смартфон получит быструю зарядку мощностью 18 Вт, в то время как в прошлогодних моделях использовалась зарядка на 10 Вт. Также сообщается, что Realme 6i станет первым смартфоном в мире на основе доступной платформы MediaTek Helio G80. Ему также прочат порт USB-C, основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Официальный анонс Realmi 6i состоится 17 марта.