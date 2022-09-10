Смартфон Realme C30S получит батарею на 5000 мАч

Компания Realme раскрыла некоторые подробности о смартфоне Realme C30S, официальный релиз которого ожидается 14 сентября. Итак, аппарат получит 6,5-дюймовый плоский экран (вероятно, с разрешением HD+), который занимает 88,7 % площади передней панели и с возможностью воспроизведения 16,7 млн цветовых оттенков. Также отметим каплевидный вырез для селфи-камеры, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, основную камеру с одним модулем, боковой дактилоскопический сенсор и некая восьмиядерная платформа.

Напомним, летом была выпущена модель Realme C30 с однокристальной системой Unisoc T612, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, тыльной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт зарядки, 2 или 3 ГБ ОЗУ, а также 32 ГБ флеш-памяти.
Смартфон BQ 6868L Wide появился в продаже…
Российский бренд техники и электроники BQ представил смартфон BQ 6868L Wide. …
4-дюймовый Cubot KingKong Mini2 Pro появился в продаже…
Компания Cubot выпустила в продажу защищенный смартфон KingKong Mini2 Pro, который обойдется первым покуп…
Анонсирован бюджетный смартфон VIVO Y02s с процессором Media…
Компания VIVO расширяет ассортимент бюджетных смартфонов представив новую модель под названием Y02s. Цену…
Смартфон iQOO 9T появился в продаже…
Компания Vivo дала старт продажам смартфона IQOO 9T, который был представлен несколько дней назад. В Инди…
В Android 14 появится поддержка сотовой связи…
Google только что выпустила Android 13 для всех поддерживаемых устройств семейства Pixel. Однако компания…
OnePlus Ace Pro получит 16 ГБ оперативной памяти…
Смартфоны OnePlus Ace Pro и OnePlus 10T дебютируют 3 августа. OnePlus Ace Pro выйдет в Китае, а OnePlus 1…
Motorola анонсировала смартфон Moto X30 Pro с улучшенной кам…
Motorola готовится к выпуску новых смартфонов, одним из таких станет модель Moto X30 Pro. Изображения из …
Nothing Phone (1) показали на рендерах…
В сети появились качественные изображения еще не представленного официально смартфона Nothing Phone (1) в…
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
Обзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеровОбзор INOI A52 Lite. Недорогой смартфон для звонков, браузера и мессенджеров
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor