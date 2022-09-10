Смартфон Realme C30S получит батарею на 5000 мАч

Компания Realme раскрыла некоторые подробности о смартфоне Realme C30S, официальный релиз которого ожидается 14 сентября. Итак, аппарат получит 6,5-дюймовый плоский экран (вероятно, с разрешением HD+), который занимает 88,7 % площади передней панели и с возможностью воспроизведения 16,7 млн цветовых оттенков. Также отметим каплевидный вырез для селфи-камеры, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, основную камеру с одним модулем, боковой дактилоскопический сенсор и некая восьмиядерная платформа.

Напомним, летом была выпущена модель Realme C30 с однокристальной системой Unisoc T612, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, тыльной камерой на 8 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 10-Вт зарядки, 2 или 3 ГБ ОЗУ, а также 32 ГБ флеш-памяти.